​В Актобе осуждена группа радикалов, планировавших теракты в Казахстане и России

Специализированый межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес решение в отношении семи местных жителей, состоявших в террористической группе, которая вела пропаганду терроризма и планировала нападение на сотрудников полиции в Казахстане и России. Среди участников группы есть двое несовершеннолетних. Все участники приговорены к лишению свободы на срок от 6 до 9 лет, сообщает пресс-служба Актюбинског областного суда.

Суд установил, что поддерживающий радикальные исламистские течения Кудайбергенов С.Р. выступил организатором террористической группы для "вооруженного джихада против сотрудников правоохранительных органов и на территории России - против граждан Российской Федерации". Участники группы были задержаны в конце августа 2016 года. При вынесении приговора суд учёл все смягчающие и отягчающие вину обстоятельства: возраст подсудимых, признание осужденными своей вины и раскаяние в содеянном, а также то, что осужденными совершены тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с терроризмом на почве религиозной розни:

Кудайбергенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьи 257 части 1 Уголовного Кодекса (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности), и ему назначено 9 лет лишения свободы, в исправительной колонии строгого режима.

Члены группы - Балтабаев и несовершеннолетний Сейткали осуждены по аналогичному обвинению и приговорены к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии общего режима соответственно.

Участник группы Есенгулов приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества. Несовершеннолетний Жалгас А.М. признан виновным по ст. 257 ч. 2 1 Уголовного Кодекса и осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии общего режима. Сабитов Н.К. признан виновным по ст. 257 ч. 2 Уголовного Кодекса и осужден на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Бисенгали Д.А. осужден по ст. 257 ч.2 Уголовного Кодекса к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества, говорится в распространенном сообщении.