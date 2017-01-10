Норвегия первой в мире откажется от радиовещания в FM-диапазоне

Норвегия станет первой в мире страной, которая откажется от радиовещания в FM-диапазоне и перейдет на цифровое радио (DAB и DAB+). Переход начнется с севера страны 11 января в 11.11 утра по местному времени и завершится к концу 2017 года, сообщаю Ведомости со ссылкой на AFP .

Сторонники цифрового вещания говорят, что DAB дает лучшее качество передачи звука и позволяет создать больше каналов вещания, и все это в восемь раз дешевле, чем FM (frequency modulation). В правительстве Норвегии также указывают, что цифровое вещание позволит слушателям находить передачи, которые они пропустили в прямом эфире, а также эта реформа упростит экстренное оповещение населения в кризисных ситуациях. Вещание на частотах FM впервые началось в США в 1945 году.

Главная причина перехода - желание вещателей предложить всему населению страны улучшенные услуги, заявил Оле Йорген Торвмарк, руководитель Digitalradio Norge, СП государственного вещателя NRK и коммерческой радиостанции P4.

Подготовка к переходу велась уже много лет. DAB и FM в стране сосуществовали с 1995 гогда.

Сейчас в Норвегии работает 22 цифровых радиостанций, которые вещают на всю страну, и 20 более мелких. В диапазоне FM хватает места максимум для пяти национальных радиостанций.

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