​Генпрокуратура предлагает интернет-пользователям оставлять анонимные уведомления о проявлениях экстремизма

Генеральная прокуратура создала специальный раздел на своем сайте, где пользователи смогут анонимно оставлять уведомления о проявлениях экстремизма и терроризма. Для этого необходимо заполнить специальный бланк, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

В случае наличия подтверждающих материалов: фотоснимков, скриншотов, видео и аудиозаписи, пользователи могут приложить их к своей заявке.

Пользователи могут сообщать Генпрокуратуре о подозрительных лицах, появившихся по месту жительства или работы, старающихся не привлекать к себе внимания и ведущих скрытный образ жизни; о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных (в том числе самодельных) устройств; о лицах, пропагандирующих посредством Интернет, электронных и печатных СМИ идеи экстремизма, терроризма, социальной, расовой, национальной ненависти и вражды; об исполнителях, которые нанесли на объекты недвижимости, фасады зданий и транспортные средства надписи, изображения («граффити») и иные материалы противоправного агитационного содержания, в том числе направленных на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

«Наряду с этим, в данном разделе также есть возможность оставлять свои предложения и идеи касательно сферы противодействия экстремизму и терроризму», - отмечает ведомство.