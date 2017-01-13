​Самрук-Казына прогнозирует среднегодовой уровень цен на нефть в $50-52

Фонд «Самрук-Казына» прогнозирует в 2017 году среднюю стоимость барреля нефти марки Brent на уровне $50-52. По мнению его аналитиков, рост углеводородов будет умеренным, поскольку любое сокращение добычи со стороны ОПЕК могут компенсировать сланцевые производители США, сообщает в пятницу пресс-служба фонда.

Как отмечают в Самрук-Казына, в прошлом году нефтяной рынок столкнулся с серьёзной волатильностью, которую усиливала высокая нестабильность на глобальных рынках. При этом аналитики полагают, что ключевые события, способные существенно повлиять на рынок нефти в этом году уже могли произойти в конце 2016 года. Среди них они выделяют встречи стран ОПЕК и не входящих в него производителей. После достижения соглашений о совокупном снижении добычи на 1,8 млн. баррелей в день цены выросли на 5% в ноябре и еще на 8% в декабре.

Однако в фонде ожидают, что любое сокращение добычи со стороны ОПЕК будет компенсировано потенциальным ростом добычи со стороны сланцевых производителей США. Усиление их производства, вероятно, будет сдерживать глобальные цен на нефть. Даже при нынешнем количестве буровых установок в США объем добычи сланцевой нефти постепенно растет. «В 2017 году рост цены на нефть будет умеренным, и на данном этапе, в рамках базового сценария, наш прогноз средней цены на нефть составляет 50-52 доллара США за баррель», - полагают в Самрук-Казына.

Аналитики также прогнозируют, что волатильность цен на нефть в этом году останется высокой. Корректировать их будут риски, связанные с действиями стран ОПЕК и производителей вне картеля, а также геополитические события.

При этом постепенный рост цены на нефть будет положительно влиять на экономику Казахстана. Предварительная оценка роста ВВП составила 1% в 2016 году, что соответствует прогнозу фонда в 0,8-1,0%. «В 2017 году мы ожидаем дальнейшего роста ВВП, который будет обусловлен высокими мировыми ценами на нефть, увеличением объемов добычи нефти и дальнейшим фискальным стимулированием», - отмечают в Самрук-Казына.

В фонде подчеркивают, что рост мировой экономики остается важным фактором для прогнозирования перспектив нефтяного рынка. В прошлом году некоторые страны достигли положительных результатов, в то время как в других рост сменился рецессией. Однако в 2017 году ожидаются более высокие темпы роста по сравнению с 2016 годом. Рост мирового ВВП оценивается в 2,4-3,1% в 2016 году, а в 2017 году ожидается его увеличение до 2,8-3,4%.

Спрос на нефть при этом может вырасти на 1,15 млн. баррелей в день до 96,5 млн. В 2016 он прирос на 1,23 млн. баррелей. Небольшое снижение связано с замедлением роста экономики США, Индии и Европы. В Бразилии и Японии, напротив, ожидается усиление спроса. Однако более значительное влияние может оказать восстановление спроса со стороны Китая, где в 2016 наблюдались высокие продажи автомобилей, что увеличит потребности страны в бензине.

В Самрук-Казына отмечают, что рост спроса в основном связан с оптимизмом по поводу роста глобальной экономики и потребления в транспортном секторе. Но к его снижению может подтолкнуть расширение использования альтернативных источников энергии и топлива.

Относительно договоренностей ОПЕК аналитики говорят, что производство в этих странах будет удерживаться на уровне января 2016 года, даже с учётом шестимесячных планов по его сокращению. При этом снижение добычи в странах, не входящих в картель, должно стабилизироваться в 2017 году. Она сократится в Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе, что будет частично компенсировано ростом добычи в Бразилии и Канаде. Ожидается, что Канада будет третьей страной по величине объемов добычи, которая повлияет на рост предложения после Бразилии и Казахстана.