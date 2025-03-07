Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции на 2025 год до 10-12%

Национальный банк Казахстана пересмотрел прогноз по инфляции на 2025-2027 годы. В этом году и в 2026-м прогноз ухудшен.

«В 2025 году она ожидается в пределах 10-12%, в 2026 году – 9-11%. По итогам 2027 года инфляция снизится до уровня 5,5-7,5% как результат сдерживающей денежно-кредитной политики и сокращения фискального стимулирования в результате планируемой налоговой реформы», - говорится в сообщении.

В ноябре Нацбанк скорректировал прогноз по инфляции на 2025 год в сторону повышения до 6,5-8,5%, на 2026 год – до 5,5-7,5%. Предыдущий прогноз по инфляции был сохранен в диапазоне 5,5-7,5% и 5-7% соответственно.

Более высокий прогноз связан c нарастанием внешнего проинфляционного давления, повышением цен на ГСМ, увеличением ставки НДС, а также продолжением реформ в сфере ЖКХ, добавили в Нацбанке.

Вместе с тем прогнозы по росту экономики Казахстана на 2025 и 2026 годы снижены до уровня 4,2-5,2%.

«Причиной пересмотра послужил ряд факторов, в том числе снижение прогноза правительства по добыче нефти», - уточняется в пресс-релизе.

В ноябре Нацбанк прогнозировал рост экономики в 2025 и 2026 годах на уровне 4,5-5,5% и 4,6-5,6% соответственно.

При этом позитивная динамика внутреннего спроса в условиях восстановления нефтяного сектора поддержит рост экономики в 2025-2026 годах, добавили в Нацбанке.

В 2027 году на фоне налогово-бюджетной консолидации рост ВВП будет в диапазоне до 4,5%. Но не исключается, что фактический рост может быть несколько выше – с учетом успешной реализации планируемых правительством структурных реформ, в том числе по увеличению инвестиций в основной капитал, привлечению прямых иностранных инвестиций и либерализации экономики.

В базовом сценарии цена на нефть марки Brent сохранена на уровне $70 за баррель в среднем до конца прогнозного периода.