В Казахстане создается центр по изучению ледников

В среду в ходе пленарного заседания мажилиса палата одобрила проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании в Республике Казахстан Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра (категории 2)». Таким образом, в стране будет создан центр по изучению ледников, который будет первым подобным центром в мире, утверждает министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

«Соглашение подписано в 2012 году в Астане в ходе официального визита Генерального директора ЮНЕСКО. Выбор Казахстана из числа 17 государств является признанием ЮНЕСКО достижений казахстанской науки в области гляциологии (наука по изучению льда - V)», - сказал Сагадиев.

Он сообщил, что ученые Казахстана более 60 лет ведут исследования в этой области. Экспериментальную базу таких исследований составляют три горных стационара на северном Тянь-Шане с комплексным круглогодичным наблюдением с уникальными специалистами. По мнению министра, создание центра позволит поднять уровень проводимых исследований по проблемам водной безопасности, а также изменения климата.

«От института географии предварительно отобраны для работы в центре 43 специалиста, 52,4% из которых - молодые специалисты», - проинформировал Сагадиев.

На этапе создания центра служебное помещение, оборудование, программное обеспечение и технические средства будут выделены институтом географии. Центр будет объединять и координировать усилия ученых стран Центральной Азии по изучению климатически обусловленных изменений снежности, оледенений и вечной мерзлоты.

«В настоящее время МОН выполнен весь комплекс мероприятий, необходимых для создания гляциологического центра. В соответствии с соглашением правительством Республики Казахстан выделены необходимые средства для финансирования центра. Для Казахстана очень важно создание данного центра», - пояснил он.

Как отметил министр, в соответствии со статьей 7 соглашения планируется создание совета управляющих, состав которых будет меняться каждые 5 лет. Состав совета управляющих центра планируется включить двух представителей ЮНЕСКО и 5 представителей от Казахстана.