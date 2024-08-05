Снижение уровня Каспия и глобальное потепление становятся одними из причин гибели тюленей – Минсельхоз

С 29 марта по 25 апреля на побережье Каспия были обнаружено 182 туши мертвых тюленей. В комитете рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства в ответе на запрос «Власти» сообщили, когда будут готовы результаты исследования отобранных проб.

«Результаты исследований причин гибели тюленей в 2024 году от научных организаций планируется получить осенью этого года», - сообщили в комитете.

В ведомстве уточнили, что обнаруженных весной мертвых тюленей специалисты исследуют на определение полового и возрастного состава, на определение паразитологии, провели токсикологию, гистологию для определения возможных причин смерти. Кроме того, исследуются физико-географические и антропогенные причины смертности каспийского тюленя.

Вместе с тем в комитете заявили, что основными угрозами жизнедеятельности каспийского тюленя являются неблагоприятные климатические факторы: «снижение уровня Каспийского моря, сокращение продолжительности зимнего периода и потепление, которое отрицательно влияют на процесс воспроизводства тюленей, происходящий на ледовой поверхности моря, а также судоходство в зимнее время, прилов в рыболовные сети и другие антропогенные факторы».

По данным ведомства рождение щенков тюленя происходит с третьей декады января до конца февраля, массово они рождаются с 10 по 25 февраля. А тонкий лед и его нестабильность могут привести к повышенной смертности новорожденных детёнышей тюленя в первые дни после рождения, так как они почти не имеют подкожного жира, а только волосяной покров, и попав из-за тонкого льда в холодную воду они гибнут.

«Наряду с этим сокращение численность каспийского тюленя происходит из-за снижения иммунитета животных и их подверженности к различным болезням, таким как хронический токсикоз и вирус чумы плотоядных животных», - добавили в комитете, напомнив, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, была пневмония, обостренная вирусом гриппа А (птичий грипп) и морбилливирусными инфекциями (чума плотоядных) на фоне их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям и общей резистентности организма, вызванных снижением иммунитета животных. А гибели тюленей в 2023 году также способствовал вирус чумы плотоядных животных.