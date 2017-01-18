По итогам 2017 года ПКБ ожидает снижения неработающих займов в розничном секторе до 10-12%

По итогам 2017 года Первое кредитное бюро (ПКБ) ожидает снижения неработающих займов в розничном секторе до 10-12%. К началу года он составил 17%, показав за прошлый год снижение на 3,5 процентных пункта, рассказал корреспонденту Vласти генеральный директор ПКБ Руслан Омаров.

«По моему мнению, объем неработающих займов будет снижаться, если не произойдёт никаких внешних рыночных (потрясений - V) и если экономическая ситуация в стране останется такой же. Почему это может произойти? Банки активно не кредитуют, соответственно? выдач кредитов происходит меньше, чем погашений. И за счет погашения кредитов объем просрочек будет снижаться. Да, возможно будут определенные ситуации, когда заемщики не смогут погасить кредит, но это опять же произойдёт в случае изменения экономической конъюнктуры. Кроме того, Национальный банк установил определенный норматив (10% от размера активов - V) по неработающим займам. И банки в любом случае должны проводить работу по снижению просрочек до этого уровня. Помимо этого они будут сами вести расчистку и, возможно, где-то списывать кредиты. Я думаю, по году мы увидим 5-7% снижение проблемных займов», - прогнозирует Омаров.

Он также объяснил, что данные Национального банка и ПКБ по объему совокупного проблемного портфеля расходятся в силу методологических особенностей, которое всегда будет сохраняться. ПКБ в своей статистике фиксирует все просроченные кредиты, которые банки передают ему. «В рамках нашей методологии мы понимаем, что объем проблемных займов сейчас выше, чем у Нацбанка, но есть тренд к снижению. Сейчас его уровень составляет 17%, за 2016 год он снизился на 3,5 п.п.», - пояснил он.

Всего на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано порядка 5 млн. заемщиков. На каждого из них в среднем приходится по 1,5 кредита и размер выплат в 850 тыс. тенге. Вновь выданные займы из этого составляют около 620 тыс. тенге. Самым высокорисковым направлением остается беззалоговое потребительское кредитование. Размер этого портфеля сегодня составляет 4,6 трлн тенге.

Из числа корпоративных заёмщиков наиболее проблемными на конец первой половины 2016 года по данным ПКБ были секторы строительства – с 38,6% проблемных займов от ссудного портфеля в 1,01 трлн тенге; розничной торговли – с 38,3% проблемных займов, производство продуктов питания и напитков – с 34,8% проблемных займов от портфеля в 291,41 млрд тенге. При этом у наиболее крупных заемщиков из сфер оптовой торговли (с ссудным портфелем более 2 трлн тенге) и операций с недвижимостью (с ссудным портфелем более 1 трлн тенге) объем неработающих займов составлял 25,7% и 26,7%, соответственно.