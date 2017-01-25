Назарбаев анонсировал значительное усиление роли парламента и правительства

После проведения конституционной реформы роль парламента и правительства в Казахстане значительно усилится, заявил президент страны Нурсултан Назарбаев в обращении к нации, показанном телеканалами в среду вечером.

«Роль правительства и парламента значительно усилится. Данная работа будет проводится по двум ключевым направлениям», - заявил Назарбаев.

По его мнению, следует передать часть установленных законом полномочий президента по регулированию социально-экономических процессов правительству и другим исполнительным органам.

«За эту сферу в полном объеме должны отвечать правительство, министерства, акиматы. Делегирование полномочий можно обеспечить за счет изменения соответствующих законов», - уверен глава государства.

Он сообщил, что в различных законах страны имеется около сорока различных полномочий, которые можно передать «или правительству или парламенту».

«Мы это предлагаем. Эти поправки правительство в приоритетном порядке внесет в парламент для принятия до конца текущей сессии», - сказал президент.

Более сложная задача, по словам Назарбаева, сбалансировать отношения между ветвями власти на конституционном уровне. Он назвал важным усилить роль парламента в формировании правительства, повысить ответственность кабинета министров перед депутатским корпусом.

«Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства. Исходя из этого, будет закономерным, если правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не президентом, как это было раньше», - объяснил он.

Следует упростить и порядок выражения недоверия членам правительства со стороны палат парламента, что «усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной».

Также глава государства считает целесообразным передать правительству утверждение государственных программ, за которые оно «будет нести всю полноту ответственности».

«Правительству можно передать право самому образовывать и упразднять центральные исполнительные органы, не входящие в его состав», - добавил он.

При этом, президент может отказаться от права отменять либо приостанавливать действие актов правительства и премьер-министра. Все это, уверен Назарбаев, повысит ответственность исполнительных госорганов и их руководителей, наделит необходимыми полномочиями.

Президент также предлагает усилить роль парламента в отношении местной исполнительной власти и проработать вопрос о совершенствовании деятельности Конституционного совета, судебной системы и прокуратуры. В то же время, «нам необходимы безусловные гарантии неизменности нашего конституционного строя».

«Предлагаемая программа позволит решить три задачи. Во-первых, создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед. Во-вторых, повышение роли Правительства и Парламента даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы. Да, это более сложная система управления, но и общество стало более сложным», - заключил глава государства заверив, что рабочая группа еще продолжит работать.