Группа KAZ Minerals увеличила за год производство меди на 73%

Производство меди группой KAZ Minerals в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросло на 73% и составило 140,3 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте при запланированном годовом диапазоне 135-145 тыcяч тонн, сообщает в четверг пресс-служба компании.

Отмечается, что за отчетный период объем добытой руды более чем в три раза превысил показатель 2015 года (14,5 млн тонн) и достиг 49 млн тонн руды, что связано с расширением горных работ на Бозшаколе и Актогае для обеспечения перерабатывающих мощностей достаточным объемом руды.

«Среднее содержание меди в руде – 0,66% - было ожидаемо ниже по сравнению с 2015 годом в связи с увеличением добычи руды с меньшим содержанием на Бозшаколе (0,58%) и Актогае (0,41%)», - говорится в пресс-релизе.

Также Группа KAZ Minerals сообщает, что в 2016 году произвела 75,4 тысяч тонн цинка при плановом годовом диапазоне 70-75 тысяч тонн.

«Производство золота и серебра в эквиваленте слитков также превысило плановые показатели и составило 119,7 тыс. и 3,103 млн. унций соответственно. Превышение прогнозных значений по производству попутной продукции было достигнуто, в основном, за счет более высокого, чем ожидалось, содержания в руде, добытой на предприятиях Востокцветмета, и высокого содержания золота на Бозшаколе», - поясняют в компании.

«Я доволен, что мы достигли наших плановых показателей на 2016 год как по меди, так и по попутной продукции, обеспечили рост производства меди в катодном эквиваленте на 73% в сравнении с годом ранее и успешно наращивали производство на Бозшакольском ГОКе и комплексе по переработке окисленной руды на Актогае. Меньшие, чем ожидалось, требования по техобслуживанию нового оборудования на Бозшаколе оказали благоприятное влияние на его операционных расходах, и мы ожидаем снижение общей денежной себестоимости на 20% от нижней границы ранее озвученного диапазона в 140-160 центов США за фунт. Мы продолжим свой рост в 2017 году по мере выхода Бозшаколя на проектную мощность и с началом производства медного концентрата из сульфидной руды на Актогае», - цитирует пресс-служба слова председатель правления Группы KAZ Minerals Олега Новачука.

KAZ Minerals – медедобывающая компания, акции которой котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.

Иллюстративное фото с сайта http://metalmininginfo.kz/