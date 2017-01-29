В Алматы началась Эстафета огня Универсиады

Старт эстафеты был дан возле КазНУ им. аль-Фараби. Первым в череде факелоносцев стал глава города Алматы Бауыржан Байбек, который выступил с приветственным словом:

— Казахстан первым среди стран содружества независимых государств принимает Всемирную зимнюю Универсиаду. Забота о подрастающем поколении всегда была и остается главным смыслом политики Елбасы, Нурсултана Абишевича Назарбаева. Образованию, духовному и физическому развитию, здоровью молодежи, государством всегда уделяется первостепенное внимание. Сегодня в стране действуют 12 вузов, в которых получают образование свыше 450 тысяч молодых казахстанцев, многие вузы нашей страны входят в рейтинги сильнейших университетов мира, так наш флагман Казахский Национальный университет находится в мировом рейтинге QS World University .

Аким заявил, что в город приехало более двух тысяч молодых спортсменов из 57 стран, представляющих свыше 570 крупнейших вузов мира, и поблагодарил волонтеров, которые привлечены к работе на Универсиаде.

Кроме того, он объяснил, почему это спортивное мероприятие проходит именно в Алматы:

— Как сказал глава государства, выбор Алматы для проведения Универсиады неслучаен – треть населения мегаполиса — молодежь. Здесь расположено самое большое количество вузов — 38 университетов, где обучается каждый третий студент страны. Поэтому неслучайно, что завершающий этап эстафеты огня Универсиады проходит перед старейшим вузом Казахстана, Национальным университетом имени аль-Фараби. Дорогие друзья, город и страна пять лет готовились к этому событию. Универсиада дала новый импульс развитию Алматы, изменив облик мегаполиса, построены и обновлены автодороги, появились новые развязки, улучшается транспортное обслуживание. Халык и Алматы Арены, Атлетическая деревня уже стали визитными карточками нашего города. В эти дни тысячи спортсменов, туристов и миллиардная аудитория со всех континентов узнает нашу страну, узнает Алматы, город тысячи красок, город с тысячелетней историей, золотую колыбель независимости нашей родины. Гости увидят наши горы, незабываемую природу, уникальные спортивные объекты, достопримечательности, познакомятся с богатой культурой и традициями.

В конце речи аким пригласил всех на соревнования.

Кроме акима, в Эстафете приняли участие олимпийский чемпион Дмитрий Баландин, актер Нуртас Адамбай, певец Кайрат Нуртас и многие другие.

Церемония открытия Универсиады пройдет сегодня, в воскресенье, в 19.00 в Алматы-Арена.