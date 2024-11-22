Акимат Астаны выделит более 20 млрд тенге на инфраструктуру новой индустриальной зоны

С 2025 года акимат Астаны начинает строительство новой индустриальной зоны №2. На первом этапе – до середины 2026 года – из местного бюджета планируется выделить более 20 млрд тенге, сообщил «Власти» аким города Женис Касымбек. По его словам, эти средства пойдут на инфраструктуру. Всего в индустриальной зоне будет освоено порядка 400 га земли.

«На первом этапе мы планируем привлечь 21-22 млрд тенге местных средств на предоставление необходимой инфраструктуры. Вообще, освоение территории мы планируем минимум лет пять, возможно, больше. Это все этапы. Первый этап мы будем реализовывать в течение максимум полутора лет», - рассказал аким города, отметив, что по срокам – это 2025 год – середина 2026 года.

Касымбек объяснил, что обязательства акимата – предоставить инфраструктуру, в частности воду, свет, газ, тепло, а обязательства бизнеса – инвестиции.

Ожидается, что в индустриальную зону будет привлечено 500 млрд тенге частных инвестиций – это порядка 150 проектов. Уже на сегодня сформирован пул из почти 30 проектов с суммой инвестиций более 100 млрд тенге.

Глава города напомнил, что сейчас в столице есть индустриальный парк №1, за весь период его работы объем производства достиг 8,1 трлн тенге.

«По общереспубликанским показателям наш парк по объему производства занимает долю в 73%, налоговых отчислений – 51% и доле экспорта – 21%. Всего на территории индустриального парка базируется 118 проектов на сумму инвестиций порядка 317 млрд тенге, в том числе уже введено и полноценно функционирует 60 промышленных объектов на сумму 185 млрд тенге с созданием более 5 700 постоянных рабочих мест, 58 находятся на стадии реализации», - привел данные Касымбек.

Вместе с тем в декабре 2026 года сроки действия льгот и преференций в индустриальном парке заканчиваются, и с 1 января 2027 года бизнес будет работать по общему порядку. После этого акимат ожидает ежегодно более 100 млрд тенге поступлений в республиканский и местный бюджет.