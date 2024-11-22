Съемки проходят в испанском городе Бильбао
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Казахстан совместно с Испанией снимают для Netflix фильм про КарЛАГ

В Испании начались съемки казахстано-испанского фильма для стримингового сервиса Netflix о событиях во времена КарЛАГа – одного из крупнейших лагерей сталинской эпохи.

Проект носит название «Перемирие» /La Tregua». Фильм расскажет о судьбах людей, оказавшихся в условиях КарЛАГа, их борьбе за выживание и о сохранении человеческого достоинства. В картине будут показаны малоизвестные страницы истории, совмещая европейское и казахстанское видение.

Декорации, воссоздающие атмосферу КарЛАГа 1930–1950-х годов, были построены с учетом архивных документов и консультаций с историками. А костюмы актеров воссозданы на основе архивных материалов.

Съемки продлятся 2,5 месяца в городе Бильбао. Снимает фильм режиссер Мигель Анхель Вивас, получивший известность благодаря сериалу «Бумажный дом».

В главных ролях снимаются казахстанские актеры Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов. Среди испанских актеров – Мигель Эрран (известен по роли Рио из телесериала «Бумажный дом») и Аарон Пиппер (известен по роли Андреа Муньоса в драме «Элита»).

За значительную часть процесса будет отвечать испанская кинокомпания Plano a Plano, а казахстанскую сторону представляет компания Amanat Capital, где генеральным продюсером фильма выступает Аманат Конакбаев. Также продюсером выступит UMAIFILM.

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