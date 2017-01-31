Назарбаев заявил о необходимости «активизации» фондового рынка

Зарина Ахматова, Vласть

Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном послании народу Казахстана поручил правительству и Национальному банку активизировать отечественный фондовый рынок. По его словам, приватизация должна дать импульс его развитию.

«Необходимо разместить на нем (фондовом рынке - V) акции компаний фонда «Самрук-Казына» (…) Нужно дальше расширять возможности для населения инвестировать свои сбережения прежде всего в различные виды ценных бумаг», - говорится в тексте послания.

Президент подвел итоги легализации, завершенной в прошлом году: «В ней приняли участие свыше 140 тысяч граждан нашей страны. Всего легализовано 5,7 триллиона тенге, из них в виде денег – 4,1 триллиона тенге».

Глава государства поставил перед правительством задачу «чтобы эти средства работали на экономику, в том числе через участие в приватизации. При этом также необходимо проработать вопросы субсидирования облигационных выпусков частных казахстанских предприятий».

Он поручил правительству совместно с Национальным банком «принять меры, направленные на активизацию отечественного фондового рынка».

Фото http://organymusic.com

Зарина Ахматова
Зарина Ахматова

Журналист, шеф-редактор Интернет-журнала Vласть

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