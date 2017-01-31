Назарбаев заявил о необходимости «активизации» фондового рынка

Зарина Ахматова, Vласть
Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном послании народу Казахстана поручил правительству и Национальному банку активизировать отечественный фондовый рынок. По его словам, приватизация должна дать импульс его развитию.
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