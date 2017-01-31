Казахстан предлагает принять международную конвенцию по борьбе с терроризмом

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Казахстан предлагает мировому сообществу принять международную конвенцию по борьбе с терроризмом, чтобы не было разночтений при борьбе с ним. Об этом во вторник в ходе международного круглого стола по усилению правоохранительных органов в противодействии насильственному экстремизму и радикализации, приводящих к терроризму заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко.

«Мы понимаем только одно: эффективность контрмер во многом зависит от уровня сотрудничества между странами, вовлеченными в орбиту этой проблемы (терроризма и экстремизма - V). В том числе, обменом информации, практикой и опыта работы, проведения совместных расследований и многих других мероприятий, подобных тому, которое мы проводим сегодня здесь», - сказал Кравченко.

В то же время, подчеркнул он, сегодня достаточно остро стоит вопрос устранения разночтений в определении терроризма и террористической деятельности, необходимости применения единообразной квалификации, форм ответственности.

«По нашему мнению, это может быть решено путем принятия международной конвенции о борьбе с терроризмом. Мы очень надеемся, что данное мероприятие станет одной из диалоговых площадок для инициирования такой конвенции, принесет значительный вклад в укрепление совместных усилий, придаст новый импульс в борьбе с экстремизмом и терроризмом», - предложил заместитель генерального прокурора.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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