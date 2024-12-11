Партия власти потребовала завершить исследование по влиянию смены часового пояса к марту

Председатель партии Amanat и спикер мажилиса Ерлан Кошанов считает, что три года на проведение исследование по влиянию смены часового пояса на казахстанцев - слишком долгий срок. Он потребовал от правительства завершить исследование к марту.

Это заявление Кошанов сделал на расширенном заседании фракции правящей партии с участием министров, которое прошло во вторник за закрытыми для прессы дверями и о котором в партии сообщили поздно вечером.

«Мы должны получить ответ – как смена времени влияет, прежде всего, на здоровье и самочувствие наших граждан, их комфортную жизнь. (…) В марте следующего года мы ждем вас с итогами исследований и предложениями с конкретными путями решения», – заявил Кошанов, которого цитирует пресс-релиз партии.

Спикер мажилиса подчеркнул, что тема смены часового пояса «остается одной из наиболее обсуждаемых в обществе». Он также заявил, что «подобные решения должны приниматься с проведением предварительного детального анализа и широкого обсуждения».

В пресс-релизе партии отмечается, что в собрании с докладами выступили министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Также говорится, что депутаты говорили о «множестве обращений» от жителей Алматинской области, области Жетысу и других регионов и высказали мнение, что «подобного рода вопросы не могут решаться на уровне постановлений правительства и должны регулироваться на уровне закона».

«Власть» запросила у правящей партии комметарий, почему заседание прошло в закрытом режиме и не получила ответ на него к моменту публикации новости.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Ранее страна жила в двух часовых поясах: UTC+5 и UTC+6. При этом в XX веке было время, когда Казахстан был поделен на четыре часовых пояса, два пояса установили в 2000 году.

Казахстанские ученые и эксперты, по данным правительства, предлагали установить единый часовой пояс, чтобы большинство регионов использовали время, наиболее близкое к естественному. Эксперты считали, что это устранит временные барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Многие жители Казахстана остались недовольны введением единого часового пояса, из-за которого теперь в восточной части страны рано светает и рано темнеет. Инициативная группа подала петицию «Вернем время назад», однако министерство торговли и интеграции ее отклонило. А 6 сентября группа депутатов мажилиса опубликовала обращение с критикой о переходе на единый часовой пояс. Депутаты назвали это решение необдуманным и пообещали провести парламентские слушания по этой теме.

10 сентября заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила, что правительство еще раз изучит вопрос перевода времени, так как этот вопрос подняли депутаты мажилиса.

В начале ноября глава министерства науки и высшего образования заявил, что министерство здравоохранение направило им заявку на проведение отдельного научного исследования по влиянию перевода времени на казахстанцев. Саясат Нурбек пообещал, что к этому исследованию подключат лучшие институты страны, из которых создадут консорциум. Он также заверил, что «в скором времени» эту тему вынесут на обсуждение комиссии и после одобрения сразу объявят конкурс и начнут исследование.

19 ноября премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство окончательно поддержало решение о введении единого часового пояса.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что несмотря на это, отказываться от исследования о влиянии перевода времени на казахстанцев не будут и на это исследование планируется потратить около 100 млн тенге.

22 ноября в приложении eGov mobile появился опрос, касающийся перевода времени. В нем были вопросы о том, что следует сделать с установленным временем, какой часовой пояс оптимальнее и т.д. Однако несколько дней спустя опрос исчез. В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объяснили, что запрос от Миннауки был на опрос 200 тысяч человек, поэтому как только это количество людей приняло участие в опросе, его закрыли.

27 ноября Саясат Нурбек сообщил, что итоги опроса казахстанцев о переводе времени, который проводился на eGov, будут оглашены только через три года – когда будет завершено комплексное исследование. При этом, подчеркнул он, вне зависимости от результатов исследования, часовой пояс в Казахстане останется неизменным.