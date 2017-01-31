В Казахстане появилась проблема одиночного джихада - замначальника штаба АТЦ

В 2016 году Комитетом национальной безопасности на ранней стадии сорваны 12 экстремистских акций, 182 человека осуждены. Кроме того, силовики отмечают проявления одиночного джихада, заявил во вторник журналистам в кулуарах круглого стола в генеральной прокуратуре заместитель начальник штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин.

«В истекшем году непростая ситуация складывалась в Казахстане. Ярко проявилась проблема так называемого одиночного джихада», - сообщил Швейкин.

Кроме того, рассказал он, в 2016 году в Казахстане на ранней стадии подготовки сорваны 12 насильственных экстремистских акций, 182 лица осуждены по террористическим статьям. За финансирование терроризма привлечены к уголовной ответственности три пособника международных террористических организаций. Задержаны и переданы иностранным партнерам 5 подозреваемых в экстремизме.

«При информационной поддержке КНБ зарубежными спецорганами задержаны и привлечены к ответственности 14 членов международных террористических организаций», - также проинформировал он.