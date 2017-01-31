В Казахстане появилась проблема одиночного джихада - замначальника штаба АТЦ

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Иллюстрация Жанары Каримовой
В 2016 году Комитетом национальной безопасности на ранней стадии сорваны 12 экстремистских акций, 182 человека осуждены. Кроме того, силовики отмечают проявления одиночного джихада, заявил во вторник журналистам в кулуарах круглого стола в генеральной прокуратуре заместитель начальник штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин.
Еще по теме:
- Арестован бывший замруководителя администрации президента Майлыбаев
- «Жёлтый» уровень террористической опасности в Казахстане будет снят 16 января
- КНБ ведет досудебное расследование в отношении своего бывшего главы Дутбаева, он задержан
- КНБ проводит спецоперацию в нескольких областях Казахстана и в городе Алматы
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые