Пан Ги Мун отказался от претензий на пост президента Южной Кореи

Данияр Молдабеков

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун передумал выдвигаться в президенты Республики Корея. Об этом он заявил на импровизированной пресс-конференции в парламенте 1 февраля, сообщает «Ренхап».

«Я очень разочарован старомодными, эгоистически настроенными политиками, и я пришел к выводу, что было бы бессмысленно работать вместе с ними», - приводит слова Пан Ги Муна AP.

Пан Ги Мун в течение 10 лет был генеральным секретарем ООН. В страну он вернулся 12 января, но еще до того его называли одним из фаворитов в пока не начавшейся президентской гонке, пишут «Ведомости». «Ренхап» напоминает, что с тех пор он изучал возможности запустить полноценную предвыборную кампанию, а его противники стали критиковать его политические взгляды и выдвигать обвинения в коррупции в отношении самого Пан Ги Муна или его родственников.

АР отмечает, что рейтинг одобрения Пан Ги Муна постепенно снижается и в соцопросах его все реже называют оптимальным преемником нынешнего президента. На первое место выходит либерал Мун Джэ Ин, лидер Объединенной демократической партии, который проиграл Пак Кын Хе выборы 2012 г.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Журналист

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