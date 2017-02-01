Пан Ги Мун отказался от претензий на пост президента Южной Кореи

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун передумал выдвигаться в президенты Республики Корея. Об этом он заявил на импровизированной пресс-конференции в парламенте 1 февраля, сообщает «Ренхап».

«Я очень разочарован старомодными, эгоистически настроенными политиками, и я пришел к выводу, что было бы бессмысленно работать вместе с ними», - приводит слова Пан Ги Муна AP.

Пан Ги Мун в течение 10 лет был генеральным секретарем ООН. В страну он вернулся 12 января, но еще до того его называли одним из фаворитов в пока не начавшейся президентской гонке, пишут «Ведомости». «Ренхап» напоминает, что с тех пор он изучал возможности запустить полноценную предвыборную кампанию, а его противники стали критиковать его политические взгляды и выдвигать обвинения в коррупции в отношении самого Пан Ги Муна или его родственников.

АР отмечает, что рейтинг одобрения Пан Ги Муна постепенно снижается и в соцопросах его все реже называют оптимальным преемником нынешнего президента. На первое место выходит либерал Мун Джэ Ин, лидер Объединенной демократической партии, который проиграл Пак Кын Хе выборы 2012 г.