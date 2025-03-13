Реконструируют также фонтаны на площади Республики
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На реконструкцию «Атакента» в Алматы будут выделены 11,7 млрд тенге
Фото Жанары Каримовой

В Алматы на реконструкцию территории выставочного центра «Атакент» будет выделено 11,7 млрд тенге, сообщил аким города Ерболат Досаев в четверг на встрече с жителями.

Работы по реконструкции центра должны начаться в мае этого года, добавил он.

Кроме того, в тот же период начнется строительство зеленой зоны севернее парка «Южный» с бюджетом 1 млрд тенге и обустройство сквера в микрорайоне «Нур-Алатау» на 300 млн тенге, проинформировал Досаев.

Отвечая на вопросы жителей, представители акимата сообщили, что реконструкция Парка первого президента вновь отложена, работы по подготовке проектно-сметной документации будут завершены в мае этого года.

По данным Досаева, до апреля 2026 года планируется завершить реконструкцию набережной реки Большая Алматинка от водоотделителя до проспекта Абая протяженностью 5,7 км.

Проектом предусмотрены полная реконструкция бетонно-подпорных конструкций, установка пешеходных мостов, детских площадок, спортивных площадок, уличной мебели и обустройство велодорожек. На проект выделено 8 млрд тенге.

Кроме того, в мае начнется капитальный ремонт фонтанных комплексов на площади Республики стоимостью 4,5 млрд тенге. Работы планируется завершить в ноябре 2025 года.

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