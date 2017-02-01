Корейский Kookmin Bank определился с покупателями своей доли в Банке ЦентрКредит

Акционер корейского Kookmin Bank, владеющий долей в 41,93% от общего объема акций АО «БанкЦентрКредит», выбрал предпочтительного покупателя для своей доли в БЦК.

«Акционер банка KOOKMIN BANK, владеющий долей в 41,93% от общего объема размещенных банком акцийакций, выбрал Консорциум, состоящий из Байсеитова Бахытбека Рымбековича, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг Цесна», в качестве предпочтительного для продажи акцией банка, принадлежащих KOOKMIN BANK», - сообщается на сайте казахстанской фондовой биржи (KASE).

Другой акционер БЦК, International Finance Corporation (IFC), владеющий 10%, также выбрал Байсеитова в качестве предпочтительного покупателя.

БЦК и Цеснабанк сообщили, что сделка должна пройти согласование в Национальном банке и не дали никаких других её деталей. Банки ожидают завершения сделки во втором квартале 2017 года.

В сообщении также не указано, в каком соотношении Байсеитов, холдинг Цесна и Цеснабанк контролируют созданный для покупки консорциум.

Байсеитов, основатель БЦК, в настоящее время владеет 25,6% долей в банке.

Банк ЦентрКредит занимает шестое место среди коммерческих банков по размеру активов, они превышает 1 359 млрд. тенге.

Цеснабанк контролируется семьей Джаксыбековых, он занимает третье место по размеру активов среди банков страны, на 1 января они превышали 2 трлн. тенге.