Мы прекращаем проедать свои ЗВР – Акишев

На конец января текущего года золотовалютные резервы страны достигли почти $92 млрд. Это означает, что Казахстан прекращает проедать свои запасы, заявил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства с участием президента председатель Национального банка Данияр Акишев.

«После перехода на режим плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям обменный курс тенге стабилизировался. Он соответствует объективным факторам и обеспечивает конкурентоспособность производителей. Все это происходит на фоне отсутствия вмешательства Нацбанка на валютном рынке», - сказал Акишев.

Он напомнил, что Нацбанк не проводит интервенции с сентября 2016 года. И эта политика позволяет сохранять золотовалютные резервы.

«На конец января этого года золотовалютные резервы страны, включая валютные активы Нацфонда, достигли почти $92 млрд. Это выше уровня конца 2015 года, когда было $91,3 млрд. По сути, это означает, что мы прекращаем проедать свои золотовалютные резервы», - заверил глава финрегулятора.