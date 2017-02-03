Назарбаев считает, что налоговое законодательство должно быть понятным для предпринимателей
Налоговое законодательство создано с «вражеской целью» - президент
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Налоговое законодательство должно быть простым и понятным, чтобы предприниматели могли работать, а не «разбираться в бумагах», заявил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Мешает сложность работы налогового законодательства. К примеру, только по НДС налогоплательщику нужно знать 82 статьи Налогового Кодекса. В свою очередь эти статьи имеют 268 ссылок, из которых 206 имеют дальнейшие ссылки. Какие вы условия создали? Вы просто работаете против правительства. Кто в этом разберется? Им (нужно - V) работать, что-то создавать или в этих бумагах разобраться», - обратился к членам правительства Назарбаев.

«Действительно, по Налоговому кодексу у нас есть проблема», - признал министр финансов Бахыт Султанов.

«Налоговый кодекс, который кто-то создал с вражеской целью для нас всех - посмотрите, упростите, сделайте максимально простым"», - поручил глава государства.

Президент подчеркнул, что налоговое законодательство должно быть «простым и понятным», при этом, «общая налоговая нагрузка не должна увеличиваться».

«Надо провести ревизию, отменить все налоговые льготы и преференции. Налоговое законодательство должно стимулировать деловую активность», - поручил Назарбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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