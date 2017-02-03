Нацбанк предложит господдержку крупным банкам

Национальный банк намерен предложить государственную поддержку крупным банкам Казахстана за счет государственных ресурсов, но с солидарным участием акционеров в докапитализации БВУ. Об этом в пятницу в ходе расширенного заседания правительства с участием президента сообщил глава регулятора Данияр Акишев.

«Мы понимаем, что оздоровление банковского сектора для многих участников может стать болезненным процессом, так как потребует дополнительных вложений со стороны акционеров либо консолидироваться с другими игроками. Также, проблемой последних лет стала высокая зависимость банков от денег государства», - рассказал о проблемах Акишев.

По его словам, комплекс мер по оздоровлению банковского сектора также будет включать «независимую оценку качества активов банков, которую планируется провести в 2017 году».

«Параллельно будет предложена программа поддержки крупных банков за счет государственных ресурсов на принципах солидарного участия акционеров в докапитализации банков», - также проинформировал глава Нацбанка.