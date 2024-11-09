Назначен новый аким Кокшетау

Маслихат Кокшетау дал согласие на назначение акимом города Ануара Кумпекеева, сообщила пресс-служба акимата Акмолинской области в субботу.

Представляя нового акима, глава региона Марат Ахметжанов отметил, что акимату Кокшетау «предстоит активная работа по решению проблем в сферах жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и строительства».

40-летний Ануар Кумпекеев – выпускник МГУ им. Ломоносова, Бредфордского университета, Кокшетауского госуниверситета им. Уалиханова и Европейской бизнес-школы в Швейцарии. Он работал в коммерческих структурах, Минздраве, нескольких госкомпаниях, в 2015-2018 годах был акимом Степногорска, в 2018-2019 годах – акимом Павлодара. Позднее работал в компании «Транстелеком», с августа этого года был советником акима Акмолинской области.