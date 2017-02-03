​Нацбанк поддерживает консолидации в банковском секторе

Национальный банк получил уведомление, что корейский Kookmin Bank выбрал предпочтительным покупателем 41,93% доли его акций в Банке ЦентрКредит консорциум из Цеснабанка, финансового холдинга «Цесна» и предпринимателя Бахытбека Байсеитова. Регулятор также заявил, что поддерживает инициативы по консолидации в банковском секторе, сообщает в пятницу пресс-служба Нацбанка.

«Национальный Банк получил официальное уведомление от АО «Цеснабанк» о выборе KOOKMIN BANK консорциума в лице АО «Цеснабанк», АО «Финансовый холдинг «Цесна» и Байсеитова Бахытбека Рымбековича в качестве предпочтительных покупателей их доли акций в количестве 41,93% от общего количества размещенных акций АО «Банк ЦентрКредит», - говорится в сообщении регулятора.

В Нацбанке подчеркнули, что «в соответствии с требованиями законодательства реализация данной сделки будет возможна только при условии соблюдения прав и законных интересов депозиторов, кредиторов, иных клиентов и контрагентов банков по договорам, включая международные обязательства».

Регулятор также подчеркнул, что инициативы по консолидации в финансовом секторе могут способствовать увеличению капитализации банков и улучшению действующих бизнес-процессов по обслуживанию клиентов. Нацбанк готов оказывать поддержку банкам для скорейшего завершения процессов слияния.

В четверг стало известно, что акционер Банк ЦентрКредит Бахытбек Байсеитов, Цеснабанк и финансовый холдинг «Цесна» обсуждают возможность слияния банков, чтобы создать укрупненный финансовый институт. БЦК и Цеснабанк сообщили, что сделка должна пройти согласование в Национальном банке. Банки ожидают завершения сделки во втором квартале 2017 года.

Ранее переговоры о возможной сделке подтвердили два крупнейших банка страны - Халык банк и Qazkom.