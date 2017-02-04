В Казахстане создадут нацкомпанию по экспорту и импорту

Разработать карту плохо работающих предприятий, построенных в рамках программы индустриализации и посмотреть, нужна ли им поддержка или их легче закрыть в течение одной недели поручил в субботу в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Кроме того, он дал две недели министру по инвестициям и развитию на разработку предложения по созданию национальной компании, которая займется экспортом и импортом.

«В своём послании народу Казахстана глава государства обозначил основные приоритеты по реализации второй пятилетки - развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях с высокой производительностью. Женис Махмудович (Касымбек – министр по инвестициям и развитию - V), совместно с отраслевыми министерствами, акимами разберитесь по каждому из 72 объектов, отмеченных президентом, и выработайте соответствующий комплекс мер», - сказал Сагинтаев.

Также он поручил ведомству совместно с заинтересованными госорганами, акимами и национальной палатой предпринимателей «Атамекен» выработать «эффективные подходы по отбору новых проектов».

«Государственную поддержку должны получать только те проекты, которые имеют чёткие планы для повышения конкурентоспособности и выхода на экспортные рынки», - подчеркнул премьер.

«Кроме того, в двухнедельный срок внесите решение по созданию нацкомпании по экспорту и импорту. Также с министерством иностранных дел выработайте и утвердите в двухнедельный срок совместный план по продвижению экспорта нашей продукции на зарубежных рынках», - поручил он.

Он также обратился к первому вице-премьеру Аскару Мамину: «Надо на следующей неделе, Аскар Узакпаевич, расширить эту карту 72 предприятий. Поименно, в чем проблема, какая поддержка нужна. Может, кому-то вообще уже не нужна и их легче закрыть, чем реанимировать. Надо понять, почему так получилось», - попросил Сагинтаев.