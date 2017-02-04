Правительство создает комиссию по рассмотрению халатного отношения к госсредствам

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министру финансов Бахыту Султанову проявить «жесткую позицию при утверждении планов финансирования». Кроме того, заявил он в недельный срок необходимо внести предложение по созданию комиссии, которая проверит министерства на вопросы «преступного халатного отношения к госсредствам».

«Главой государства поручено организовать комиссию для рассмотрения преступного халатного отношения к госсредствам. Бахыт Турлыханович (Султанов – министр финансов - V), в недельный срок внесите предложения по комиссии, включив в нее представителей администрации президента. Начинать проверку надо с министерств образования и здравоохранения», - сказал Сагинтаев.

Кроме того, он напомнил об эффективности использования бюджетных средств.

«Президент призвал быть рачительными с бюджетными средствами. Здесь необходимо качественное и равномерное планирование и расходование бюджетных средств. Министерству финансов необходимо проявить жесткую позицию при утверждении планов финансирования госорганов и акиматов. По итогам первого полугодия при низком освоении ставить вопрос о перераспределении бюджетных средств на другие цели. Мы не должны допускать неэффективного освоения ради освоения», - поручил глава правительства.