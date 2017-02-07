Минкультуры и спорта бесплатно приобщит население к прекрасному

Министерство культуры и спорта планирует внедрить в Казахстане практику бесплатного доступа населения к объектам культуры, а также привлечь население к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Планы начнут претворять уже в первом полугодии 2017 года, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Внедрение практики бесплатного доступа населения к объектам культуры. Предлагается обеспечить бесплатное посещение музеев каждое третье воскресенье месяца и театров - 4 раза в год - 27 марта (Всемирный день театра - V), в День защиты детей, в День знаний, а также в День независимости. Также предусматривается для учащихся средних школ в рамках школьных каникул бесплатное посещение театров, музеев», - сообщил Мухамедиулы.

В результате, по его словам, до конца года показатель посещаемости данных объектов культуры будет доведен до 45%.

Кроме того, Минкультуры и спорта намерено в первом полугодии заняться массовым привлечением населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом «посредством установки спортивных сооружений, в том числе и в общеобразовательных учреждениях».

«В результате за год планируется охватить занятиями физкультурой и спортом до 28% граждан», - заключил он.