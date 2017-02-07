8,7 тыс. га Акмолинской области войдут в Астану
Назарбаев своим указом расширил границы Астаны
Фото Жанары Каримовой

Жанара Каримова, Vласть

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменении границ города Астаны, включив в него части земель Акмолинской области, сообщает Акорда.

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю: изменить границы города Астаны, включив в его черту части земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 гектар, согласно приложению к настоящему указу. Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования», - говорится в сообщении Акорды.

В приложении к указу уточняется, что большая часть земель, 7300 гектар, расположены к юго-востоку от Астаны, прилегают к участку международного аэропорта Астаны, а также часть земель сельских округов Талапкер и Қабанбай батыра. Из 7300 гектар более 2500 – пастбища, 1470 – пашни, 305 – залежи, около 5 – сенокосы и более 3 тысяч гектар указаны как прочие земли. Также в столицу будут включены 959 гектар, расположенные в 13,2 км юго-западнее границы Астаны через полосный участок: часть земель сельского округа Қабанбай батыра, и 460 гектар на Северо-западной границе города через полосный участок, в 2 км левее от трассы Астана-Кокшетау.

Ранее сообщалось, что эти три участка территории города предназначены для расширения территории аэропорта (самый крупный присоединяемый участок в 7,3 тыс. гектаров), строительства нового мусульманского и христианского кладбища (участок в 460 гектаров), на последнем участке расположен национальный пантеон, где хоронят видных государственных и общественных деятелей.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Репортер, фоторепортер интернет-журнала Vласть

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