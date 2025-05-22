​В ERG отказались комментировать возможную покупку долей других основателей Шухратом Ибрагимовым

Шухрат Ибрагимов ведет переговоры о выкупе долей одной из крупнейших горнодобывающих компаний Казахстана — Eurasian Resources Group, которые принадлежат семьям первооснователей, сообщила Financial Times 21 мая.

Ибрагимов является председателем совета директоров и генеральным директором ERG, владея 20,7 % ее акций. По имеющимся данным, он предложил около $1,8 млрд за выкуп акций Патоха Шодиева и семьи Александра Машкевича, которым принадлежит 18,6% и 20,7% соответственно.

Компания не стала комментировать «Власти» информацию о возможной сделке, заявив, что «комментировать обсуждения на уровне акционеров не входит в ее компетенции».

Отец Ибрагимова — Алиджан, Машкевич и Шодиев основали компанию в 1990-х годах и были известны как «Евразийское трио». Машкевич умер в Лондоне 22 марта, а Ибрагимов скончался от осложнений COVID-19 в феврале 2021 года.

Правительство Казахстана владеет 40% акций компании.

Зарегистрированная в Люксембурге, но работающая в ряде стран, включая Бразилию и Южную Африку, ERG имеет проблемную историю своей деятельности.

В течение нескольких лет группа размещала акции ENRC, филиала ERG, на Лондонской фондовой бирже, а в конце 2013 года провела делистинг из-за проблем с корпоративным надзором.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что американский бизнесмен Джеймс Кэмерон якобы предложил $5 млрд за покупку ERG. Ибрагимов немедленно опроверг эти слухи в своем пресс-релизе.

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