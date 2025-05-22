Мать погибшей в Алматы 22-летней девушки обратилась к Токаеву

Мать 22-летней студентки Акнар Гульстан, которая, по версии следствия, выпала из окна седьмого этажа жилого комплекса в Алматы, написала обращение к президенту Казахстана. Гульстан Камит утверждает, что ее дочь была выброшена из окна и подвергалась пыткам перед смертью. В связи с этим она обратилась к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой переквалифицировать уголовное дело и, ввиду недоверия к следственным органам Алматы, передать его под контроль специальной следственной группы из Астаны.

«Моя дочь погибла, выпав с седьмого этажа. Однако доказательства и видеоматериалы ясно показывают, что она не совершала этот поступок добровольно. На ее теле были обнаружены следы жестоких истязаний. На видеозаписях с ее телефона зафиксированы сцены, где ее избивают и унижают. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда ее выбросили из окна», - говорится в обращении Гульстан Камит.

Камит просит арестовать причастных к смерти ее дочери и обеспечить справедливое расследование.

«Следственные органы и прокуратура города Алматы квалифицировали дело по более мягкой статье - "доведение до самоубийства", не проводя полноценного расследования. Несмотря на многочисленные доказательства и свидетельства, направление дела не изменяется, подозреваемые не привлекаются к ответственности», - отмечает она.

Напомним, 20 июля 2024 года в Алматы погибла 22-летняя студентка Акнар Гульстан. По версии следствия, она выпала из окна седьмого этажа жилого комплекса. Однако ее мать, Гульстан Камит, утверждает, что дочь была выброшена из окна и подвергалась пыткам перед смертью. Семья девушки требует переквалификации дела с «доведения до самоубийства» на статьи «убийство» и «пытки» и привлечения к ответственности виновных.

По словам семьи, полиция не провела должного осмотра места происшествия, не изъяла записи с камер наблюдения ближайших зданий, не допросила очевидцев. По словам Гульстан Камит, в момент гибели ее дочери в квартире вместе с Акнар находились как минимум еще две девушки. Их статус в деле был определен как «свидетели с правом на защиту».

Когда родственники погибшей Акнар Гульстан забрали ее тело из морга и омывали, то обнаружили на теле следы пыток. Гульстан Камит сфотографировала все следы пыток и передала снимки в полицию, но там ей сказали ожидать результатов медицинской экспертизы. В итоге экспертиза показала лишь одну царапину на шее.

По словам юриста Инги Иманбай, уголовное дело по факту смерти девушки возбуждено только по статье «Доведение до самоубийства». Также, согласно постановлению прокуратуры Алматы от 24 октября 2024 года, должна была быть изменена мера пресечения на содержание под стражей в отношении двух девушек, находившихся на месте событий в тот день. Однако они до сих пор остаются на свободе.