Инструкцию для чиновников по поведению в интернете разрабатывают в Казахстане

Она опишет «сетевую культуру чиновников»
Алия Иксанова, Астана, Vласть
Инструкцию для государственных служащих по поведению в интернете разрабатывают в Казахстане, сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
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