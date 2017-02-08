Инструкцию для чиновников по поведению в интернете разрабатывают в Казахстане

Инструкцию для государственных служащих по поведению в интернете разрабатывают в Казахстане, сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«В условиях растущего влияния интернета актуальным становится понятие «сетевой культуры чиновников». Здесь для нас актуальны самые широкие возможности как для контроля, так и для профилактики», - сказал Шпекбаев в ходе коллегии ведомства по итогам 2016 года.

Он предложил проработать ряд вопросов, среди которых «увеличение сроков давности по этическим проступкам и введение ограничения на госслужбу для лиц, нарушивших этические нормы, проведение ежегодного социологического опроса удовлетворенности граждан этикой государственных служащих, внесение законодательных поправок, регламентирующих использование госслужащими аккаунтов в социальных сетях и выбор эффективного механизма по их мониторингу»

«В настоящее время агентством разработан проект инструкции поведения госслужащих в интернете», - сообщил Шпекбаев.