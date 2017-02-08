​Один из осужденных по делу экс-премьера Серика Ахметова освобожден по амнистии

Один из осужденных по делу экс-премьер-министра Серика Ахметова – бывший руководитель отдела ЖКХ Караганды Айдос Жакенов освобожден от условного наказания по амнистии, сообщает в среду «Казинформ» .

«Осужденного Жакенова от исполнения наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года освободить на основании закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Республики Казахстан», - зачитал постановление Казыкбекбийского районного суда Караганды судья Руслан Мукатаев в ответ на обращение Жакенова об амнистии.

Бывший руководитель отдела ЖКХ Караганды Айдос Жакенов отбывал наказание за совершение преступления по статье 310-1 части 2 уголовного кодекса за «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». В середине декабря 2015 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области признал его, Серика Ахметова и акима Караганды Бауржана Абдишева виновным в причинении ущерба государству на 201,94 млн. тенге.