​Нефть дешевеет на новостях о снижении спроса в Китае и росте добычи в США

Цены на нефть снизились в ходе утренних торгов в среду на фоне превысившего прогнозы роста запасов в США и ослабления спроса на сырьt в Китае. На 14:35 по времени Астаны апрельские фьючерсы на Brent торгуются по $54,75, показывая почти 1,5% снижение за последние сутки.

Как сообщает Reuters, запасы нефти в США увеличились на 14,2 млн. баррелей до 503,6 млн. за неделю, завершившуюся 3 февраля. Ранее аналитики предполагали, что они вырастут на 2,5 млн. баррелей. Вместе с этим запасы бензина увеличились на 2,9 млн. баррелей против ожидаемого роста на 1,1 млн..

По мнению аналитиков Goldman Sachs, «спрос на бензин в США резко сократился в годовом выражении на 460 тыс. баррелей в сутки в январе; подобное снижение раньше наблюдалось только во время рецессии».

В то же время Goldman Sachs отмечает, что «несмотря на указанную выше статистику, банк сохранил прогноз уверенного роста мирового спроса на бензин без изменений». Снижение спроса на нефть в Китае, который наряду с США является крупнейшим потребителем сырья, также довлеет над котировками.

В 2016 году спрос на нефть в Китае рос самыми низкими темпами за как минимум три года, показали расчеты Reuters. Его ослабление было связано с замедлением роста китайской экономики. В прошлом году ВВП Китая вырос лишь на 6,7% – это самый низкий показатель за последние 26 лет.

Слабый спрос и продолжающийся рост запасов в США сводят на нет усилия Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящих в картель государств, включая Россию. В конце 2016 года они договорились о совместном снижении производства примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки для восстановления баланса на мировом рынке.

На сегодняшний день сокращение добычи всеми договорившимися странами составляет как минимум 1,1 миллиона баррелей в сутки. Однако, несмотря на это, стоимость фьючерсов на Brent и WTI снизились более чем на 6% с начала января, когда глобальный пакт о сокращении добычи вступил в силу.