В Алматы запускают платформу для мониторинга качества воздуха в реальном времени

Фонд Almaty Air Initiative, который занимается проблемой качества воздуха в городе, анонсировал о запуске платформы AirView Dashboard для мониторинга качества воздуха в Алматы в реальном времени с аналитикой и прогнозами. Пока только запущена бета-версия. Об этом в четверг на встрече с журналистами сообщила исполнительный директор фонда Жулдыз Саулебекова.

На платформе AirView Dashboard можно ознакомиться с данными о загрязнении воздуха по показателю PM 2.5 в разрезе каждого района, а также отследить динамику изменения этого индекса за последние два года. Кроме того, на сайте представлена интерпретация уровня загрязнения в пересчете на количество выкуренных сигарет. По состоянию на 17 июля, уровень загрязнения эквивалентен выкуриванию 4,5 сигарет в неделю.

Однако Жулдыз Саулебекова отметила, что в дэшборде представлены данные только по частице PM 2.5, тогда как информация о других загрязнителях отсутствует, поскольку в городе нет соответствующих датчиков. Тем не менее фонд планирует интегрировать в городскую систему датчики, способные измерять и другие виды загрязнения воздуха, такие как диоксид азота, оксид азота и другие.

«Дэшборд имеет несколько недостатков. Первое - это то, что всего есть 50 датчиков по городу. Мы хотим расширить сеть и поставить несколько десятков датчиков. Второй недостаток - здесь показаны только PM 2.5. Например, сейчас можно увидеть, что как будто в мае и июне нам беспокоится не о чем, но это, к сожалению, только часть истории. Твердые частицы идут в основном от сжигания твердого топлива и угля, но машины никто не отменял, просто здесь этих данных нет», - рассказала она.

По ее данным, если измерять по концентрации диоксид азота, который в основном дают автомобили, то только 16 дней в Алматы в 2024 году соответствовали норме ВОЗ, то есть эти дни были чистыми.

«Когда нет понимания, что является источниками загрязнения в конкретное время, в каком районе, то это не дает возможность принимать эффективные меры. Наша задача - построить такую систему, на которой будет видно, что является источником загрязнения в конкретный период времени», - подчеркнула Саулебекова.

Подводя итоги годовой работы фонда, она также отметила, что сейчас фонд занимается ускорением трех процессов по улучшению качество воздуха Алматы - это осведомленность, инфраструктурные изменения и регулирование.

«Наша задача - не только поднять осведомленность, но и менять поведение, сделать так, чтобы люди поддерживали экологические реформы. Но как бы мы ни поднимали осведомленность, без инфраструктурных изменений, таких как перевод ТЭЦ на газ, экологизация транспорта, все это не будет работать. И последнее - как бы ни хотели улучшать воздух, без государственной, политической воли все это не будет работать», - отметила исполнительный директор фонда.

Именно поэтому, по словам Саулебековой, Almaty Air Initiative помогает городским властям в разработке информационно-коммуникационной стратегии и аналитики фонда внесла свои предложения в правила охраны атмосферного воздуха для Алматы.

«Мне кажется, точно пройдут (предложения по внедрению - В.) зоны с низкими выбросами, мониторинг, выкуп старых авто - это когда государство выделяет специальные средства, чтобы вы могли продать свои старые автомобили. Ужесточение техосмотра уже вступило в силу. Также ожидается ужесточение деятельности субъектов 3-й категории - бань, шашлычных. Если они находятся в зонах с низкими выбросами, им будет запрещено топить углем - они должны переходить на газ или электричество», - предположила Саулебекова.

В документе также были предложены такие идеи, как перевод работников на удаленку в дни высокого загрязнения, обязать установку датчиков в школах, запрет на фейерверки. Однако, по мнению Саулебековой, это скорее вторая группа изменений, которые хорошо было бы иметь, но они не являются обязательными, поэтому их могут не утвердить.

Фонд Almaty Air Initiative (AAI) был создан в 2024 году основателем и CEO inDrive Арсеном Томским и Кайратом Ахметовым - сооснователем группы IT-компаний Sergek Group и CEO Freedom Telecom.