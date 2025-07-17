Суд по делу задержанных перед референдумом по АЭС активистов отказал в детализации их разговоров из обвинительного акта

В четверг после обеда в Алмалинской районном суде продолжился суд по делу активистов, выступавших против строительства АЭС. Во время допроса один из подсудимых, Нурлан Жауылбаев, заявил, что требует детализацию разговоров, приведенных в обвинительном акте, в связи с тем, что его не было в нескольких местах, как утверждал прокурор. Судья отказал, объяснив свое решение тем, что «это была работа следователя».

«Требую сделать детализацию наших разговоров, приведенных в обвинительном акте. Там говорится, что я был, помимо всех мест, в кафе “Наурыз”, Талгаре, торговом центре “Март”, но меня там не было. И следователь, и прокурор к этому не прислушались», - сказал Жауылбаев.

Адвокаты и другие подсудимые поддержали его ходатайство и также потребовали детализацию всего обвинительного акта.

«Если он не удовлетворил ваше заявление, тогда надо было обратиться к вышестоящим прокурору и следственному суду. Я не буду за следовател доделывать его работу. Суд рассматривает только готовые доказательства и на основе этого делает приговор. Отказать в детализации», - заявил судья Ернар Касымбеков.

Жауылбаев также заявил, что получал пенсию в размере 86 тыс. тенге, поэтому еще и подрабатывал. А в день, когда их задержали, он как раз был на подработке у своей знакомой дома. Поэтому он попросил позвать и ее в качестве свидетеля.

«Кто нас будет финансировать в таком возрасте? Даже если финансировали, то почему я дополнительно работал? Зачем я ремонтирую чьи-то дома? Если бы мы что-то хотели планировать, в первую очередь нам нужны деньги. И нужно быть известными среди народа? Скажите-ка, кто из нас известен?» – задается он вопросом.

Адвокат Жанара Балгабаева сообщила «Власти», что следствие по этому делу прошло на низком уровне, что не были назначены общественные защитники, не проводились следственные действия.

«Это все абсурдное обвинение. Мы сегодня, допросив Нурлана Жауылбаева, видим, что человек не то что не выражал свое мнение, он просто имел его в глубине души. Он не выражал про это нигде, ни в соцсетях, ни на митингах», - говорит она.

Напомним, 29 сентября прошлого года в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них были возбуждены уголовные дела, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.