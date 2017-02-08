​Российское издание The Village откроет франшизу в Казахстане

Российское онлайн-издание The Village, входящее в медиахолдинг Look At Media откроет франшизу в Казахстане. Сроки и детали запуска пока остаются неизвестными. Франшизы также откроются в Украине и Беларуси, сообщает в среду The Village.

Речь идет не о представительствах российского издания, а именно о франшизе - местные редакции будут работать независимо от московской. Однако одно из условий сотрудничества — соблюдение гайдлайнов издательского дома Look At Media Publishing.

«Форматы, темы и визуальная составляющая будут такими же, как в The Village», — говорит сооснователь медиахолдинга Look At Media Алексей Амётов. «Мы будем также делиться экспертизой по форматам, спецпроектам и нативной рекламе», — добавил он.

Относительно планов по монетизации Амётов пояснил, что LAM будет получать процент от оборота франшизы.