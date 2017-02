​Российское издание The Village откроет франшизу в Казахстане

Дмитрий Мазоренко, Vласть



Российское онлайн-издание The Village, входящее в медиахолдинг Look At Media откроет франшизу в Казахстане. Сроки и детали запуска пока остаются неизвестными. Франшизы также откроются в Украине и Беларуси, сообщает в среду The Village.