142 млрд тенге неэффективно использовал Минсельхоз за пять лет – Смаилов

Высшая аудиторская палата выявила 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств за пять лет в министерстве сельского хозяйства. А индикаторы концепции развития агропромышленного комплекса не достигнуты более чем на 40%, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса председатель ВАП Алихан Смаилов.

«По результатам аудита выявлены 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, 2 млрд тенге финансовых нарушений. Экономические потери и упущенная выгода оценочно составили 5 млрд тенге. В бюджет возмещено и восстановлено почти 2 млрд тенге», - сказал Смаилов.

Также по четырем фактам материалы переданы в правоохранительные органы, 322 материала направлены для привлечения к административной ответственности.

Председатель Высшей аудиторской палаты добавил, что за последние пять лет из бюджета на субсидирование выделено около 2 трлн тенге. Однако их «ограниченный эффект» обусловлен рядом системных проблем, в частности недостатком стратегического планирования и отсутствием преемственности в развитии отрасли.

«За последние 10 лет министерством сельского хозяйства принималось несколько программных документов. И большинство из них не были доведены до логического завершения. Все они ставились на утрату досрочно, на середине пути их реализации», - признал Смаилов.

Таким образом, по его данным, постоянное изменение приоритетов препятствовало построению эффективной системы господдержки отрасли. А искаженные статистические данные оказали негативное влияние выстраиванию четких ориентиров.

«Отдельные целевые индикаторы были признаны чрезмерно амбициозными и в конце скорректированы в сторону снижения. Но даже это не позволило обеспечить успешную реализацию более 40% целевых индикаторов концепции развития АПК», - отметил глава палаты.

Также, по его словам, постоянно меняются виды и направления субсидий: за пять лет было внесено более 70 изменений. При этом правила в отдельных случаях принимались с задержкой, объемы субсидирования наращиваются, однако вопросы их эффективного использования остались.

«Из-за распыленности по некоторым направлениям поддержки потребности субсидирования в целом недофинансированы в два раза. Отмечено долгое – до двух лет – ожидание исполнения по большинству заявок на выплату субсидий. Отсутствует оценка получателей. Все это привело к выплате 5 млрд тенге субсидий более 2,5 тыс. субъектов, которые прекратили свою деятельность до или после получения субсидий. Почти 3 тыс. получателей субсидий на 5,4 млрд тенге и вовсе не являлись субъектами АПК», - заявил Смаилов, констатировав, что «при таких условиях говорить об эффективности субсидирования не приходится».

Кроме того, Смаилов заявил об отсутствии встречных обязательств, о формализме в оценке субсидий и о затягивании процесса автоматизации субсидирования. Как он подчеркнул, работа по полной реализации информационной системы Gosagro.kz остается незавершенной и за два года опытной реализации так и не прошла проверку на информбезопасности. Таким образом, «она не обеспечивает полноценный контроль за обоснованным выделением субсидий».

В целом, по мнению председателя палаты, нужен простой и прозрачный алгоритм субсидирования, который будет определяться по конечному результату.