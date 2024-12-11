Партия Amanat выступает за возвращение прежнего часового пояса

Партия Amanat выступает за то, чтобы в Казахстане вернули прежний часовой пояс. Как сообщил в среду в кулуарах мажилиса депутат Ернур Бейсенбаев, в адрес депутатов поступили обращения от более 10 тыс. человек. И поэтому парламентарии потребовали от правительства ускорить исследование о влиянит перевода времени на население и принять «приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ».

«Данное решение не проанализировано, недоработано. Идет большой общественный резонанс. Более 10 тыс. человек говорят о том, что они против. Порядка восьми регионов высказывает свои определенные недовольства по поводу перевода времени. Но за этими активистами стоят миллионы жителей данных областей», - сказал Бейсенбаев, уточнив, что обращения в основном подписаны жителями восточных, южных и северных областей.

В то же время, добавил он, нужно понимать, что есть позиция правительства. Однако правящая партия Amanat предлагает «доизучить, доработать и принять приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ».

«Это же говорит о том, что Amanat за то, чтобы обратно перевели время. Это же об этом и говорит», - подчеркнул Бейсенбаев.

Он считает, что для исследования достаточно трех месяцев, после этого вопрос будет обсуждаться «предметно и качественно».

Напомним, правительство Казахстана планировало в течение трех лет провести исследование по влиянию перевода времени на население. Однако накануне партия власти потребовала завершить его за три месяца и в марте 2025 года представить итоги с предложениями и конкретными путями решения.