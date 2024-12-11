Сотрудники Минводы пройдут обучение в США и Австралии по программе «Болашак»

В следующем году три сотрудника министерства водных ресурсов и ирригации пройдут обучение в США и Австралии по программе «Болашак», сообщила пресс-служба ведомства.

«На сегодня ведомство договорилось с такими странами, как Китай, Нидерланды и Франция, а также с рядом международных организаций об обмене опытом и совместной подготовке кадров. В этом году специалисты из Нидерландов провели в Астане и Актобе три семинара по управлению паводковыми рисками. В результате 50 специалистов, занимающихся вопросами противодействия паводкам, углубили свои знания», - также рассказал вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

Кроме того, летом специалисты «Казводхоза» прошли трехмесячные курсы в японском городе Саппоро, а заместитель директора Кызылординского филиала предприятия прошел обмен опытом в Южной Корее.

Теперь в следующем году два сотрудника министерства пройдут обучение в США, еще один специалист пройдет по программе «Болашақ» обучение в магистратуре в Австралии.

Напомним, что в этом году по инициативе министерства в программу «Болашақ» были включены такие образовательные программы, как «Гидрогеология» и «Водные ресурсы».

Летом этого года министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана подписало меморандум с Делфтским институтом водного образования (IHE Delft) для подготовки специалистов водной отрасли. Как сообщала пресс-служба правительства, казахстанские специалисты уже проходят курсы повышения квалификации. В частности, совместно с Королевством Нидерландов начаты курсы для 450 работников РГП «Казводхоз».

Ранее министерство водных ресурсов и ирригации в ответ на запрос «Власти» сообщало, что согласно меморандуму, заключенному с министерством иностранных дел Нидерландов, планируется сотрудничать с королевством в вопросах строительства водохозяйственных сооружений, прогнозирования паводков, использования паводковых вод и подготовки кадров водной отрасли.

Сообщалось, что министерство дополнительно подписало меморандум с Делфтским институтом водного образования для подготовки специалистов водной отрасли. В рамках меморандума будет рассмотрена возможность разработки совместных образовательных программ с университетами-партнерами, открытия филиалов вузов Нидерландов в Казахстане с двудипломным образованием и отправки преподавателей казахстанских вузов на стажировки и курсы повышения квалификации в научные центры Нидерландов.