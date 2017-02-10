Россияне против упрощения процедуры получения гражданства России жителями СНГ

Ирина Галат, Vласть
Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации, сообщает ТАСС.
«Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде - 35%. Идею упрощения процедур поддержало 19% опрошенных, причем наибольшее количество сторонников такого подхода - среди 60-летних и старше (27%), то есть имевших длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства», - говорится в сообщении ВЦИОМ.
Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру регистрации в России или получения российского гражданства, особенно для граждан бывших советских республик.
Кроме того, по данным исследования, большинство респондентов (59%) не поддерживают предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства.
«Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда - не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьезные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов. Есть понимание, что стимулирование притока новых ресурсов из стран ближнего зарубежья, проведение миграционной амнистии для незаконно находящихся на территории Российской Федерации - меры, которые могут усилить конкуренцию на рынке труда, а также потребуют выделения дополнительных расходов. Однако проблема теневой занятости мигрантов - одна из ключевых задач в области управления миграционными процессами, требующих решения», - прокомментировал результаты исследования директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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