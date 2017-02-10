Россияне против упрощения процедуры получения гражданства России жителями СНГ

Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации, сообщает ТАСС .

«Большинство россиян (71%) не поддерживают идею упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ, в том числе более трети опрошенных выступают за ужесточение требований (36%), за сохранение в нынешнем виде - 35%. Идею упрощения процедур поддержало 19% опрошенных, причем наибольшее количество сторонников такого подхода - среди 60-летних и старше (27%), то есть имевших длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства», - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Напомним, в начале декабря президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру регистрации в России или получения российского гражданства, особенно для граждан бывших советских республик.

Кроме того, по данным исследования, большинство респондентов (59%) не поддерживают предложение о проведении амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящимся в России с нарушением законодательства.

«Нестабильная экономическая ситуация и непрогнозируемая ситуация на рынке труда - не лучшее время для либерализации миграционного законодательства, упрощения процедур получения гражданства. На отношение к вопросам регулирования миграционных процессов оказывают влияние и серьезные проблемы, с которыми столкнулись европейские страны в результате неконтролируемого притока мигрантов. Есть понимание, что стимулирование притока новых ресурсов из стран ближнего зарубежья, проведение миграционной амнистии для незаконно находящихся на территории Российской Федерации - меры, которые могут усилить конкуренцию на рынке труда, а также потребуют выделения дополнительных расходов. Однако проблема теневой занятости мигрантов - одна из ключевых задач в области управления миграционными процессами, требующих решения», - прокомментировал результаты исследования директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря 2016 г. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.