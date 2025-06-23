Регулировать продажу SIM-карт и усилить ответственность мобильных операторов поручил Токаев

Выступая на расширенной коллегии правоохранительных органов, президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу SIM-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение.

«Отдельно остановлюсь на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире. Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение», - заявил Токаев.

Также, по его словам, крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных казахстанцев.

Другая проблема, которая беспокоит президента, – то, что «мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег».

«Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, – молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер», - сказал президент и поручил агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов.

По его словам, этот вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом SIM-карт. Как сообщил Токаев, «только в этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц».