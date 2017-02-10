В Казахстане снизят штрафы по 150 составам адмправонарушений

Министерством юстиции разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми предлагается снизить размеры штрафов по более чем 150 составам адмправонарушений, а также увеличить количество норм, которые предусматривают в первую очередь предупреждения. Об этом в пятницу в ходе отчетной коллегии сообщил глава ведомства Марат Бекетаев.

«В настоящее время министерством совместно с заинтересованными государственными органами, неправительственными организациями, а также национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений, увеличить статьи, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения, распространить нормы, позволяющие судье, органу (должностному лицу) при установлении смягчающих обстоятельств сократить сумму административного штрафа до 30% от общей суммы в отношении должностных и юридических лиц, регламентировать порядок досрочного возобновления действия разрешения при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления», - рассказал Бекетаев.

По его словам, в министерстве также планируют оптимизировать процессы по оказанию государственных услуг. В частности, сферу регистрации прав на недвижимость намерены передать в компетенцию госкорпорации «Правительство для граждан».

«Данные перемены значительно ускорят процесс перехода на автоматизацию оказания госуслуг и формирования электронного архива по права на недвижимость», - заверил министр.

Кроме того, в ведомстве прорабатывается вопрос по созданию информационной базы «Единый кадастр», составной частью которой будет база данных по правам на недвижимость.