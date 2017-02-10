17 военнослужащих пострадали в ДТП в Жамбылской области

17 военнослужащих пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Жамбылской области на трассе Тараз-Шымкент, сообщили в пятницу в министерстве обороны Казахстана. Они доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Как говорится в сообщении минобороны, сегодня на автомобильной дороге Тараз-Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного автомобиля КамАЗ.

«Водитель транспортного средства из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего съехал на обочину и опрокинулся на бок», - отмечают в ведомстве.

Всего в КамАЗе находились 28 военнослужащих, 17 из которых получили телесные повреждения. «Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу города Тараз, их состояние оценивается как удовлетворительное. По факту ДТП проводится расследование», - заверили в минобороны.