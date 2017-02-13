Правительство направит 2 трлн тенге на капитализацию фонда проблемных кредитов

Два триллиона тенге правительство Казахстана направит на капитализацию фонда проблемных кредитов. Об этом в понедельник в ходе презентации уточненного проекта трехлетнего бюджета сообщил заместитель председателя национального банка Олег Смоляков.

«Предусмотрена капитализация фонда проблемных кредитов, выделение денежных средств фонду проблемных кредитов в рамках тех поручений по оздоровлению банковского сектора, для последующего выкупа проблемных активов. (Объем направленных средств составит - V) 2 триллиона тенге», - сообщил Смоляков.

Смоляков сообщил, что в настоящее время фонд работает на различных принципах, определена нормативно-правовая база, которая регламентирует, что «он может предоставлять условленное финансирование, выкупать активы по различным форматам: это и выкуп активов по балансовой стоимости, по рыночной стоимости».

«Поэтому фонд продолжит работать в рамках тех опций, которые существуют, с возможным расширением этих опций», - отметил зампред нацбанка.

«Очевидно, - продолжил он, - выкуп активов будет происходить на большую сумму, чем те деньги, которые будут непосредственно идти в счет покупки этих активов. То есть, фактически, покупка будет с дисконтом».

Отвечая на вопрос депутатов о том, какие конкретно банки будут поддержаны через фонд, Смоляков сообщил: «Очевидно, что в существующих документах, которые регламентируют деятельность фонда, обозначено, что фонд работает там, где наиболее есть системная проблема. Там, где вклад в общие проблемы или оздоровление банковского сектора наиболее важен. Поэтому выбор будет согласован с Нацбанком и правительством».