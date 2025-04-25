Межрайонный административный суд Астаны оправдал блогера Али-Аскера Байгужина, автора сатирического сериала «Департамент Ганюшкино» про сотрудников правоохранительных органов. Производство по его административному делу прекращено за отсутствием состава правонарушения, сообщили «Власти» адвокаты блогера.

«Только что суд огласил постановление. Оправдали, производство по делу прекращено за отсутствием состава», — сообщил адвокат Аскар Каймаков.

23 апреля Байгужин сообщил, что на него заведено дело об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство» (нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок)

Причиной стал персонаж из его сатирического сериала «Департамент Ганюшкино» на Youtube, в котором он в юмористической форме изображает представителей правоохранительных органов.

Юридическая компания, представляющая интересы Байгужина в суде, поясняла, что Байгужин действовал по сценарию, а не лично от себя. Юристы настаивали на прекращении производства по данному делу, так как съёмки эпизода сериала производились более 3 месяцев назад. Также, по информации защитников, блогер «находился на съемочной студии, а не в общественном месте, поэтому не мог выразить «неуважение к обществу и нарушить общественный порядок».

Байгужин снимает ролики под ником Qasqir_kz в Instagram, TikTok и Youtube. Он родился в Атырау, после школы поступил в Академию КНБ в Алматы. Шесть лет проработал в департаменте комитета национальной безопасности Атырауской области. После увольнения Байгужин начал снимать шуточные видео о деятельности сотрудников правоохранительных органов.