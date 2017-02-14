Тенге дешевеет на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления российского рубля
​Тенге опустился до 322,55 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 322,55 тенге, показав рост на 0,89 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $34,35 млн., показав рост на $9,35 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:15 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $55,74 за баррель, показывая 1,7% падение с начала торгов. Нефть дешевеет из-за увеличения добычи в США и вопреки прогнозу ОПЕК об увеличении мирового спроса в 2017 году. Картель ожидает, что он увеличится на 40 млн. баррелей в сутки и в среднем будет составлять 95,81 млн. баррелей. Как пишут Ведомости, прогноз был пересмотрен из-за холодов, роста продаж автотранспорта в США, Европе, Китае и Индии, а также улучшения ситуации в нефтехимическом секторе. В воскресенье Международное энергетическое агентство также сообщало, что страны ОПЕК сократили добычу на 1 млн. баррелей, что составляет 90% от их обязательств по ограничению производства.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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