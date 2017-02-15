Лаврентьев сообщил, что стороны готовят к подписанию новые документы
Спецпредставитель президента России позитивно оценивает переговорный процесс по сирийскому конфликту
Фото Тамары Вааль

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что несмотря на отсутствие части турецкой делегации и вооруженной сирийской оппозиции, второй раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта уже идет полным ходом. Встречи проходят в двух и трехстороннем формате. И хотя, есть сложности, они все преодолимы, заявил он в среду в ходе брифинга для журналистов.

«Ряд делегаций прибыл еще позавчера, и мы со вчерашнего дня уже начали проводить достаточно подробные консультации между различными прибывшими сюда делегациями. Продолжили эти мероприятия и сегодня. Сегодня сюда также прибыли делегации из Турции, частично делегации сирийской вооруженной оппозиции. Другая часть турецкой делегации и делегации вооруженной сирийской оппозиции прибудет завтра», - сообщил Лаврентьев.

Именно поэтому, отметил он, официальная часть переговоров запланирована на 16 февраля.

«Сегодня с раннего утра мы приступили действительно к таким очень детальным консультациям по различным аспектам сирийского урегулирования между различными сторонами, включая, в том числе, и сирийскую оппозицию. Работа продвигается неплохо. Есть, конечно, определенные сложности на этом пути, но они все преодолимы, мы стараемся их к завтрашнему дню согласовать. Тем не менее, завтра рабочие встречи тоже у нас продолжатся, как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате. И мы все приглашаем на пленарное заседание, которое состоится в районе 3-4 часов дня с последующим выходом к СМИ», - заверил спецпредставитель президента России.

Лаврентьев отказался вдаваться в подробности консультаций, которые прошли сегодня, так как «ряд вопросов еще нуждается в досогласовании, для принятия взвешенных решений». Однако, он отметил, что с момента проведения первой встречи в Астане 23-24 января, всеми делегациями была проведена достаточно большая работа.

«Если вы помните, шестого февраля здесь проходило заседание совместной оперативной группы. Эта группа работает над выработкой очень важных документов. Поэтому для их согласования и принятия нужно какое-то определенное время. Мы надеемся, что принятие этих документов позволит нам значительно укрепить режим прекращения боевых действий в Сирии, что является, естественно, залогом успешного продвижения вперед по пути сирийского урегулирования. И самое главное, выхода на политический трек. И запуск такого инклюзивного межсирийского переговорного процесса, который позволит найти действительно приемлемые решения завершения этого затянувшегося конфликта», - выразил уверенность он.

Лаврентьев также заверил, что все стороны проявляют конструктивный подход и выразил надежду, что «завтра вашему вниманию будут представлены итоги нашей кропотливой работы, которая предпринимается не только здесь в Астане, а ежедневно в формате рабочих групп, межведомственных консультаций, которые проходят практически ежедневно на различных уровнях».

«Не могу не сказать о том, что пример Астаны-1 (переговоры 23-24 января - V) оказался достаточно привлекательным. Потому что по поступающей информации, достаточно большое количество новых вооруженных группировок сирийской оппозиции изъявляют желание примкнуть к этому процессу. Изъявляют желание подписать соглашение с российской стороной, как гарантом, и участвовать в налаживании в стране мирной жизни. Это только можно приветствовать», - сказал спецпредставитель.

Именно поэтому, по его словам, в качестве наблюдателя на нынешней встрече присутствует делегация из Иордании, а также некоторые представители от оппозиции, которые представляют, так называемый, «Южный фронт».

«Я думаю, что это очень хороший сигнал для всех тех, кто в настоящее время держит в руках оружие. И очень хороший сигнал для того, чтобы задуматься над тем, а стоит ли дальше воевать, или стоит примкнуть к тем, кто старается выйти на поиск компромиссных решений достижения мира в этой стране», - подчеркнул Лаврентьев.

Кроме того, он сообщил, что предстоящая встреча в Женеве, по решению спецпредставителя ООН Стефана де Мистура перенесена с 20 на 23 февраля.

В целом, отметил представитель российской стороны, ООН рассматривает Астанинский формат и Астанинский процесс, как «очень важную составляющую усилий по межсирийскому урегулированию, и надеются на достижение хороших результатов, которые помогут запустить политический процесс на Женевской площадке».

Что же касается отсутствия де Мистура и части турецкой делегации на сегодняшних переговорах, Лаврентьев сообщил, что у первого другой рабочий график, а последние находятся в поездке с президентом Эрдоганом.

«Ответственные лица из МИДа находятся вместе с ним, поэтому не могут принять участие. Поэтому Турция будет представлена на несколько низком уровне», - заключил Лаврентьев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
КНБ ликвидировал 2 экстремистские группы в Алматы и Алматинской области
Новости
Задержан главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай
Новости
Скончался председатель Счетного комитета Казахстана
Новости
Туякбай поделился полномочиями в ОСДП с Батталовой
Новости
Бишимбаева подозревают в хищениях на 1 млрд тенге
Новости
По программе «Нурлы жол» не освоено 2 млрд тенге