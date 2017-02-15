Спецпредставитель президента России позитивно оценивает переговорный процесс по сирийскому конфликту

Специальный представитель президента Российской Федерации по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что несмотря на отсутствие части турецкой делегации и вооруженной сирийской оппозиции, второй раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта уже идет полным ходом. Встречи проходят в двух и трехстороннем формате. И хотя, есть сложности, они все преодолимы, заявил он в среду в ходе брифинга для журналистов.

«Ряд делегаций прибыл еще позавчера, и мы со вчерашнего дня уже начали проводить достаточно подробные консультации между различными прибывшими сюда делегациями. Продолжили эти мероприятия и сегодня. Сегодня сюда также прибыли делегации из Турции, частично делегации сирийской вооруженной оппозиции. Другая часть турецкой делегации и делегации вооруженной сирийской оппозиции прибудет завтра», - сообщил Лаврентьев.

Именно поэтому, отметил он, официальная часть переговоров запланирована на 16 февраля.

«Сегодня с раннего утра мы приступили действительно к таким очень детальным консультациям по различным аспектам сирийского урегулирования между различными сторонами, включая, в том числе, и сирийскую оппозицию. Работа продвигается неплохо. Есть, конечно, определенные сложности на этом пути, но они все преодолимы, мы стараемся их к завтрашнему дню согласовать. Тем не менее, завтра рабочие встречи тоже у нас продолжатся, как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате. И мы все приглашаем на пленарное заседание, которое состоится в районе 3-4 часов дня с последующим выходом к СМИ», - заверил спецпредставитель президента России.

Лаврентьев отказался вдаваться в подробности консультаций, которые прошли сегодня, так как «ряд вопросов еще нуждается в досогласовании, для принятия взвешенных решений». Однако, он отметил, что с момента проведения первой встречи в Астане 23-24 января, всеми делегациями была проведена достаточно большая работа.

«Если вы помните, шестого февраля здесь проходило заседание совместной оперативной группы. Эта группа работает над выработкой очень важных документов. Поэтому для их согласования и принятия нужно какое-то определенное время. Мы надеемся, что принятие этих документов позволит нам значительно укрепить режим прекращения боевых действий в Сирии, что является, естественно, залогом успешного продвижения вперед по пути сирийского урегулирования. И самое главное, выхода на политический трек. И запуск такого инклюзивного межсирийского переговорного процесса, который позволит найти действительно приемлемые решения завершения этого затянувшегося конфликта», - выразил уверенность он.

Лаврентьев также заверил, что все стороны проявляют конструктивный подход и выразил надежду, что «завтра вашему вниманию будут представлены итоги нашей кропотливой работы, которая предпринимается не только здесь в Астане, а ежедневно в формате рабочих групп, межведомственных консультаций, которые проходят практически ежедневно на различных уровнях».

«Не могу не сказать о том, что пример Астаны-1 (переговоры 23-24 января - V) оказался достаточно привлекательным. Потому что по поступающей информации, достаточно большое количество новых вооруженных группировок сирийской оппозиции изъявляют желание примкнуть к этому процессу. Изъявляют желание подписать соглашение с российской стороной, как гарантом, и участвовать в налаживании в стране мирной жизни. Это только можно приветствовать», - сказал спецпредставитель.

Именно поэтому, по его словам, в качестве наблюдателя на нынешней встрече присутствует делегация из Иордании, а также некоторые представители от оппозиции, которые представляют, так называемый, «Южный фронт».

«Я думаю, что это очень хороший сигнал для всех тех, кто в настоящее время держит в руках оружие. И очень хороший сигнал для того, чтобы задуматься над тем, а стоит ли дальше воевать, или стоит примкнуть к тем, кто старается выйти на поиск компромиссных решений достижения мира в этой стране», - подчеркнул Лаврентьев.

Кроме того, он сообщил, что предстоящая встреча в Женеве, по решению спецпредставителя ООН Стефана де Мистура перенесена с 20 на 23 февраля.

В целом, отметил представитель российской стороны, ООН рассматривает Астанинский формат и Астанинский процесс, как «очень важную составляющую усилий по межсирийскому урегулированию, и надеются на достижение хороших результатов, которые помогут запустить политический процесс на Женевской площадке».

Что же касается отсутствия де Мистура и части турецкой делегации на сегодняшних переговорах, Лаврентьев сообщил, что у первого другой рабочий график, а последние находятся в поездке с президентом Эрдоганом.

«Ответственные лица из МИДа находятся вместе с ним, поэтому не могут принять участие. Поэтому Турция будет представлена на несколько низком уровне», - заключил Лаврентьев.