Начался суд по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова

Суд проходит в открытом режиме
В Шымкенте в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города начались предварительные слушания по делу о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова, сообщает Kazinform.
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