Начался суд по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова

В Шымкенте в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города начались предварительные слушания по делу о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова, сообщает Kazinform .

Жиенбай обвиняется по части 3 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 1 статьи 99 (убийство) Уголовного кодекса. По версии обвинения, Жиенбай выстрелили в Берденова пять раз из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

В свою очередь подсудимый заявил, что в ходе следствия к нему применялись пытки и выразил готовность предоставить суду соответствующие доказательства.

Судья запретил снимать подсудимого и поручил обеспечить личное участие Руслана Берденова в следующем заседании, которое назначено на 6 августа в 10:00.

Напомним, покушение на Руслана Берденова было совершено 21 апреля возле здания акимата. По версии следствия, Жиенбай, вооруженный охотничьим ружьем «Сайга», поджидал Берденова и несколько раз выстрелил в него, когда тот выходил с работы. Берденов был экстренно прооперирован, его выписали из больницы через две недели после покушения.