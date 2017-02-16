Надвигающийся циклон принесет в Казахстан осадки

16-18 февраля циклон принесет в Казахстан снегопады, метели и туман. Порывы ветра местами будут достигать 25 метров в секунду. На юге страны сохранится плюсовая температура, ожидаются дожди с переходом в снег, сообщает «Казгидромет».

16 февраля на юге, 17 и 18 февраля на юго-востоке синоптики прогнозируют обильные осадки, также ветер местами 15-25 метров в секунду, гололёд и туман:

«В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, днем -усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Мангыстауской области местами ожидается туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кустанайской областях местами метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем в Павлодарской области местами усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидается туман. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, днем метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Карагандинской области местами ночью и утром ожидается туман, днем метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду», – говорится в сообщении метеослужбы.